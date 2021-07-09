Коваленко знову травмувався в Аталанті

Не виключено, що хавбек так і не зуміє показати себе на тренуваннях перед Джан П'єро Гасперіні

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко змушений пропустити найближчі тижні тренувального процесу своєї команди через чергову травму, яку він отримав напередодні.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

Відзначається, що через м'язові проблеми Коваленко не зможе тренуватися в повну силу як мінімум до початку серпня, що ставить під сумнів його можливість показати себе в роботі перед головним тренером Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Не виключається, що в наступному сезоні Коваленка в Аталанті ми не побачимо, адже на півзахисника претендує Емполі, хоча клуб з Бергамо нібито готовий розглядати виключно варіант з орендою українського легіонера.

У минулому сезоні Коваленко, який перебрався в Аталанту в січні з Шахтаря, зіграв лише три хвилини в одному поєдинку Серії А. Після цього хавбек отримав травму стегна, яка в кінцевому підсумку не дозволила Віктору потрапити в фінальну заявку збірної України на Євро-2020.