Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко

Тренер отримав договір на три сезони

Джерело - Чемпіон.

Іспанський клуб Атлетіко продовжив контракт з наставником Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Аргентинський тренер отримав договір на три сезони - до середини 2024 року. Атлетіко при Сімеоне виграв два титули Ла Ліги, в тому числі є чинним чемпіоном Іспанії.

Сімеоне працює з командою з 2011 року і виграв 8 трофеїв: 2 титулу Ла Ліги, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, 2 трофеї Ліги Європи і 2 трофеї Суперкубка Європи.

Крім того, Атлетіко при Сімеоне двічі вихід у фінал Ліги чемпіонів.