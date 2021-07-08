Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко

Джерело - Чемпіон.
Іспанський клуб Атлетіко продовжив контракт з наставником Дієго Сімеоне.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Аргентинський тренер отримав договір на три сезони - до середини 2024 року. Атлетіко при Сімеоне виграв два титули Ла Ліги, в тому числі є чинним чемпіоном Іспанії.
Сімеоне працює з командою з 2011 року і виграв 8 трофеїв: 2 титулу Ла Ліги, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, 2 трофеї Ліги Європи і 2 трофеї Суперкубка Європи.
Крім того, Атлетіко при Сімеоне двічі вихід у фінал Ліги чемпіонів.