Ван Гал може очолити збірну Нідерландів

Фахівець може втретє зайняти посаду

Королівський футбольний союз Нідерландів почав пошуки нового головного тренера для національної збірної після того, як Франк Де Бур був відправлений у відставку.

Про це повідомляє AD.

Головним претендентом на пост наставника Ораньє ЗМІ називають Луї Ван Гала. Він уже двічі очолював збірну Нідерландів - у 2000-2001 і 2012-2014 роках.

У свій перший період Ван Гал не зміг вивести збірну Нідерландів на чемпіонат світу-2002, а у 2014 році довів команду до півфіналу мундіалю.

Ван Гал не працює ніде з травня 2016 року, коли він був звільнений з Манчестер Юнайтед.