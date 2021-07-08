Ворскла підписала захисника Шахтаря

Джерело - Чемпiон.

Полтавська Ворскла взяла в оренду на сезон 2021/2022 захисника Шахтаря Валерія Бондаренка.

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Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Бондаренко перейшов в Шахтар в січні 2019 року, але провів за донецький клуб всього один матч. Сезон 2019/2020 він провів в оренді в португальській Вікторії Гімараєш, а сезон 2020/2021 - в Олександрії.

Минулого сезону на рахунку Бондаренка 3 голи в 18 матчах УПЛ за Олександрію. Раніше з'являлася інформація про те, що 27-річний захисник залишиться в оренді в Олександрії ще на рік.