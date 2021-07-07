Іспанець, який попрацював в Україні, заявив про бажання очолити російську футбольну збірну

Колишній асистент Сергія Реброва в київському Динамо та Андрія Шевченка у збірній України Рауль Ріанчо готовий очолити збірну Росії з футболу.

Про це заявив сам фахівець.

"Це було б для мене великою честю очолити збірну Росії! У Росії великий потенціал, з таким проектом дуже легко домогтися результату. В Динамо Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз же українська команда формується гравцями Динамо, яких ми підготували. Це буде ставкою на результат для Росії", - сказав Ріанчо.

Нині збірну Росії очолює Станіслав Черчесов, з яким команда не змогла вийти в плей-оф фінальної частини Євро-2020, через що фахівець незабаром може бути відправлений у відставку.

Останнім місцем роботи Рауля Ріанчо був московський Спартак, де він у 2018 році спершу був асистентом Массімо Каррери, а потім нетривалий час керував командою на правах виконуючого обов'язки головного тренера.