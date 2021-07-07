Нігерієць успішно проявив себе в оренді в турецькому клубі

Джерело - SCORENigeria.

Головний тренер Сівасспора Риза Чалимбай хотів би залишити в команді і на наступний сезон орендованого у Шахтаря форварда Оларенважу Кайоде.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми не хочемо відчувати такі неприємності, які пережили в минулому сезоні. Наш склад сформований, і у нас є основа. Головне - зберегти нинішніх футболістів, особливо Оларенважу Кайоде, Тайлера Бойда та Робіна Ялчіна. Крім них потрібно підписати п'ять-шість нових гравців. Ми над цим працюємо", - заявив Чалимбай.

Оларенважу Кайоде провів за Сівасспор в сезоні-2020/21 33 матчі в рамках турецької Суперліги, в яких відзначився 6 забитими м'ячами і 3 асистами.

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