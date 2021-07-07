Аргентина – Колумбія 1:1 (пен – 3:2). Огляд півфіналу Кубка Америки

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/2 фіналу Кубка Америки 2021 збірна Аргентини перемогла по пенальті Колумбію.
Кубок Америки
1/2 фіналу, 07 липня
Аргентина – Колумбія 1:1 (пен – 3:2)
Голи: 1:0 - 7 Лаутаро, 1:1 - 61 Діас
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 1/2 фіналу Кубка Америки 2021 збірна Аргентини перемогла по пенальті Колумбію.
Кубок Америки
1/2 фіналу, 07 липня
Аргентина – Колумбія 1:1 (пен – 3:2)
Голи: 1:0 - 7 Лаутаро, 1:1 - 61 Діас