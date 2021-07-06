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Бейл закінчить клубну кар'єру наступного року

Вчора 23:25 267 0
Гарет повертається в Мадрид після оренди
Бейл закінчить клубну кар'єру наступного року
#Реал, #Бейл

Джерело - sportarena.com.

Вінгер Реала Гарет Бейл імовірно закінчить виступи на клубному рівні наступного року.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Валлієць продовжить виступи за національну збірну Вельсу в разі її виходу на чемпіонат світу 2022 року.

У наступному році закінчується контракт Бейла з Реалом, який минулого року віддав валлійця в оренду Тоттенгему.

У минулому сезоні Бейл забив 16 голів і віддав три результативні передачі в 34 матчах Шпор у всіх турнірах.

Нинішнього літа Гарет зіграв в чотирьох матчах Вельсу на Євро-2020 і віддав дві результативні передачі.

Раніше, Рамос погодив контракт з ПСЖ.

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