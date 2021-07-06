Бейл закінчить клубну кар'єру наступного року

Джерело - sportarena.com.
Вінгер Реала Гарет Бейл імовірно закінчить виступи на клубному рівні наступного року.
Про це повідомляє Daily Mirror.
Валлієць продовжить виступи за національну збірну Вельсу в разі її виходу на чемпіонат світу 2022 року.
У наступному році закінчується контракт Бейла з Реалом, який минулого року віддав валлійця в оренду Тоттенгему.
У минулому сезоні Бейл забив 16 голів і віддав три результативні передачі в 34 матчах Шпор у всіх турнірах.
Нинішнього літа Гарет зіграв в чотирьох матчах Вельсу на Євро-2020 і віддав дві результативні передачі.
Раніше, Рамос погодив контракт з ПСЖ.