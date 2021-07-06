Лідс підписав захисника Барселони

Лідс підсилився захисником

Лідс узгодив з Барселоною трансфер оборонця Хуніора Фірпо.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Фірпо підписав із "павичами" 4-річний контракт. Перехід домініканця коштував Лідсу 15 млн євро. З цієї суми 3 млн отримає Бетіс, який під час продажу Хуніора до Барселони заклав в угоду 20% від наступного трансферу оборонця. Ті ж 20% отримає і Барселона, якщо Лідс у майбутньому продасть латераля в інший клуб.

У сезоні 2020/21 Фірпо зіграв лише 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.