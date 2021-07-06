Помер легендарний гравець Ворскли

5 липня на 86-му році життя помер відомий полтавський воротар та тренер Станіслав Іванович Басюк.

Він народився у Полтаві у 1936-му році в родині футболіста. Станіслав Іванович був один з перших гравців полтавського Колгоспника (який пізніше еволюціонував у нинішню Ворсклу). У складі полтавців він виступав у 1955-1957 роках. Пізніше в його кар’єрі були московський ЦСКА, СКА Львова та Ростова, та луганські Трудові резерви. У 1962-му році Станіслав Басюк повернувся до Полтави та захищав ворота полтавської команди, яка вже називалася Колос.

Після завершення футбольної кар’єри Станіслав Басюк тренував Колос, а пізніше працював тренером в дитячо-юнацькій системі Ворскли.