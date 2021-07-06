Ексзахисник Зорі Джоель Абу-Ханна пояснив причини свого переходу в польську Легію.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому вирішив перейти у Легію? Клуб був мені цікавий. Перед тим як прийняти рішення, у мене відбулася цікава бесіда зі спортивним директором Радославом Кухарським. Він розповів мені про Легії та її амбіції. Це клуб з великою історією і серйозними завданнями.

Я вирішив, що це буде правильний крок для мене після чемпіонату України. Вірю, що в цьому клубі я зможу розвиватися далі і одночасно грати в єврокубках", - розповів Абу-Ханна.