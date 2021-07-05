Дружина Маліновського підтвердила сумну інформацію про здоров'я футболіста

Дружина півзахисника Аталанти Роксана підтвердила, що Руслан Маліновський перенесе операцію цього літа.

Про це розповіла сам дружина футболіста.

"У нас складна ситуація з відпусткою цього разу, як і завжди. У Руслана операція, і потім йому 2 тижні не можна абсолютно ніяких навантажень...

В морі теж плавати не можна. Загалом, не знаю, як нам бути з усіма цими переїздами, валізами і Олівією (донька Маліновських – прим.). Це все лягає на мої плечі, тому куди, коли і як ми поїдемо – ще невідомо. Але на що не підеш заради кар'єри і здоров'я улюбленого чоловіка", – розповіла Роксана Маліновська.