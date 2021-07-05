Олександрія підписала українського півзахисника

Джерело - fco.com.ua.
Олександрія підписала контракт із півзахисником Олександром Демченком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Олександр є вихованцем академії вінницької Ниви. У ДЮФЛУ виступав за вінницьку Ниву, донецький Шахтар та львівське ЛДУФК. В юнацьких чемпіонатах зіграв 78 матчів, в яких відзначився 5-ма голами.
В сезоні 2013/14 років приєднався до Іллічівця. Наступного року перейшов до аматорського клубу Вінниця. Влітку 2018 року вирушив до Італії, де грав за Абано Кальчо та Портуенсе (Рим) у Лега Про Секонда Дівізіоне. Навесні 2019 року повернувся до України.
Виступав за Металіст 1925, вінницьку Ниву та Кремінь (Кременчук).