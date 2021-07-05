Майкон: Найголовніше – зрозуміти ідеї Де Дзербі

Гравцям Шахтаря важливо зрозуміти ідеї нового головного тренера клубу – Роберто Де Дзербі.

Про це розповів півзахисник гірників Майкон.

"Другий спаринг у Австрії? Провели гарний матч, зважаючи на те, що зараз відпрацьовуємо. Так, програли, але наразі ми проходимо період, коли найголовніше – зрозуміти ідеї тренера та втілити їх на полі. Товариські матчі й існують для нашого зростання, для тренування в грі. Коли розпочнеться чемпіонат, ми будемо на сто відсотків готовими і досягнемо позитивних результатів.

Зараз найважливіше – привносити на поле те, що ми відпрацьовуємо, розуміти ідеї Містера і завжди додавати.

Намагаємось максимально допомагати один одному, щоб весь час поліпшувати гру та провести відмінний сезон.

Нас налаштовують, ми працюємо. Поразки ніколи не тішать, однак нам зараз потрібно зрозуміти процес і знати, що це звичне, природне зростання", - відзначив Майкон.