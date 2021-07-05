Дніпро-1 підписав румунського голкіпера

Дніпро-1 підсилився воротарем

Дніпро-1 підписав 25-річного румунського голкіпера Валентіна Кожокару.

Про це повдіомляє пресслужба дніпровського клубу.

Угода з гравцем розрахована на 2 роки.

Валентін Кожокару з 2011 по 2016 роки грав за Стяуа. Згодом перейшов у Кротоне, Фрозіноне та до кіпрського Аполлона, але і за ці команди Валентін так і не провів жодного матчу.

Починаючи з другої частини сезону 2017/18 і до сезону 2020/21 він виступав за румунську команду Віторул з Констанци з річною орендою у Волунтарі. За цей час він провів у чемпіонаті Румунії 91 матч (-88), у Кубку Румунії – 5 (-3), у єврокубках -4 (-5).

Нагадаємо, Дніпро-1 готово продати Довбика майже за 10 млн євро.