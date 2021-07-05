ФК Львів віддав в оренду бразильського півзахисника

Бразильський півзахисник гратиме у чемпіонаті Азербайджану

Півзахисник Львова Сантос Дамацена Велвес став гравцем Зіри.

Про це повідомляє пресслужба азербайджанського клубу.

20-річний бразилець виступатиме за новий клуб на правах оренди. Азербайджанці матимуть першочергове право викупу гравця. Повідомляється, що контракт підписаний за системою 1+3 – трирічна угода почне діяти у разі повноцінного трансферу.

Нагадаємо, Велвес перейшов у Львів у липні 2019 року, підписавши з "містянами" контракт на 5 років. Минулого сезону провів в УПЛ 3 матчі.

Раніше, Казлаускас залишив Львів.