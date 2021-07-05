Інтер може придбати конкурента Зінченка в Манчестер Сіті

Джерело - Manchester Evening News.
Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді потрапив у шорт-лист Інтера.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Міланський клуб обізнаний про травматичність француза, але це їх не бентежить.
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Джерело - Manchester Evening News.
Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді потрапив у шорт-лист Інтера.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
Міланський клуб обізнаний про травматичність француза, але це їх не бентежить.