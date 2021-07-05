Інтер може придбати конкурента Зінченка в Манчестер Сіті

Бенджамен Менді може перейти до міланського клубу

Джерело - Manchester Evening News.

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді потрапив у шорт-лист Інтера.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Міланський клуб обізнаний про травматичність француза, але це їх не бентежить.

Раніше Манчестер Сіті продовжив контракт із Фернандінью.