Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі львівський Рух переграв луцьку Волинь.
Контрольний матч
4 липня
Рух - Волинь 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 1 Сад, 1:1 - 37 Притула, 2:1 - 57 Борячук
Нагадаємо, Мартинюк продовжив контракт із Рухом.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі львівський Рух переграв луцьку Волинь.
Рух - Волинь 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 1 Сад, 1:1 - 37 Притула, 2:1 - 57 Борячук
Нагадаємо, Мартинюк продовжив контракт із Рухом.