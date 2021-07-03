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Манчестер Юнайтед переманив захисника Реала

Вчора 23:12 284 0
Рафаель Варан близький до зміни клубу
Манчестер Юнайтед переманив захисника Реала
#Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед  узгодив умови 5-річного контракту з захисником Реала Рафаелем Вараном.

Про це повідомляє ABC.

За кожен сезон Варан зароблятиме 12 млн євро.

Реал і близько не міг запропонувати такі умови 28-річному гравцю. Мадридці давали 4 роки і лише 7 млн євро. Тепер "вершкові" спробують заробити на продажу центрбека. Манчестер Юнайтед готовий розщедритись на 45 млн євро, а Реал вимагає 60 млн.

Варан перебрався на Сантьяго Бернабеу влітку 2011 року із французького Ланса за 4 млн євро. Рафаель провів у футболці мадридців 360 матчів, у яких забив 17 голів. Через рік він стає вільним агентом.

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