Манчестер Юнайтед переманив захисника Реала

Рафаель Варан близький до зміни клубу

Манчестер Юнайтед узгодив умови 5-річного контракту з захисником Реала Рафаелем Вараном.

Про це повідомляє ABC.

За кожен сезон Варан зароблятиме 12 млн євро.

Реал і близько не міг запропонувати такі умови 28-річному гравцю. Мадридці давали 4 роки і лише 7 млн євро. Тепер "вершкові" спробують заробити на продажу центрбека. Манчестер Юнайтед готовий розщедритись на 45 млн євро, а Реал вимагає 60 млн.

Варан перебрався на Сантьяго Бернабеу влітку 2011 року із французького Ланса за 4 млн євро. Рафаель провів у футболці мадридців 360 матчів, у яких забив 17 голів. Через рік він стає вільним агентом.

Раніше, Манчестер Юнайтед підтвердив трансфер Санчо.