Джерело - dynamomania.com.
Шахтар підсилився аргентинським нападником Клаудіо Спінеллі.
Про це повідомляє dynamomania.com.
Права на 24-річного футболіста належать Дженоа, але минулий сезон він провів в Копері з чемпіонату Словенії.
На рахунку форварда 3 голи в 27 матчах в словенській лізі.
Раніше Спінеллі виступав в Хімнасія Ла-Плата, Архентінос Хуніорс, Кротоне і інших клубах.
Transfermarkt оцінює нападника у 250 тис євро. Його угода з Дженоа діє до літа 2022 року.
Раніше, Маріуполь орендував півзахисника донецького Шахтаря.