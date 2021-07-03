Шахтар підписав чергового новачка

Шахтар підсилився аргентинським нападником Клаудіо Спінеллі.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Права на 24-річного футболіста належать Дженоа, але минулий сезон він провів в Копері з чемпіонату Словенії.

На рахунку форварда 3 голи в 27 матчах в словенській лізі.

Раніше Спінеллі виступав в Хімнасія Ла-Плата, Архентінос Хуніорс, Кротоне і інших клубах.

Transfermarkt оцінює нападника у 250 тис євро. Його угода з Дженоа діє до літа 2022 року.

Раніше, Маріуполь орендував півзахисника донецького Шахтаря.