Металіст 1925 підписав двох півзахисників

Клуб підсилює склад перед стартом у Прем'єр-Лізі

Першими літніми новачками Металіста 1925 стали 25-річний півзахисник Ростислав Русин та 26-річний півзахисник Максим Задерака.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ростислав Русин народився у місті Жидачів Львівської області. Футболом розпочав займатись у місцевій ДЮСШ (перший тренер - Володимир Сапуга). У Чемпіонаті ДЮФЛУ грав за київський ОК ім.І.Піддубного та донецький Шахтар, загалом провів 75 матчів, у яких забив 28 голів. На професійному рівні грав за молодіжні команди Шахтаря (72 матчі - 15 голів), латвійський Спартак із Юрмали, а останні два з половиною роки за львівський"Рух (67 матчів, 4 голи та 12 гольових передач).

Максим Задерака народився в Олександрії Кіровоградської області. Футболом розпочав займатися у місцевій Олександрії-Аметист (перший тренер - Валерій Курганов). У Чемпіонаті ДЮФЛУ за команду провів 55 матчів, у яких відзначився 13 голами. На професійному рівні грав за донецький Металург, кам'янську Сталь та ФК Олександрія, загалом провів понад сто матчів у Прем'єр-Лізі та Кубку України. Останні півроку провів у Чемпіонаті Вірменії, граючи за єреванський Арарат (14 матчів, 3 голи).

Нагадаємо, Металіст 1925 підпише контракт зі своїм колишнім гравцем з Бразилії.