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Кроос завершив кар'єру у збірній Німеччини

Сьогодні 16:44 160 0
Тоні Кроос прокоментував
Кроос завершив кар'єру у збірній Німеччини
#Кроос

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини.

Про це розповів сам футболіст.

"Я провів 106 матчів за Німеччину. Ще одного не буде. Я дуже хотів би, щоб в результаті було 109 ігор, щоб в колекцію додався титул чемпіона Європи, я б все віддав заради цього.

Я давно прийняв рішення піти після Євро. Мені давно було зрозуміло, що я не поїду на чемпіонат світу 2022 року. Я хочу повністю зосередитися на цілях в Реалі в найближчі кілька років. Крім того, як чоловік і тато, я хотів би бути поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми.

Для мене було великою честю так довго носити цю футболку. Я робив це з гордістю і пристрастю. Спасибі всім фанатам за підтримку, спасибі критикам за мотивацію.

Хочу сказати велике спасибі Йоахіму Леву. Він зробив мене гравцем національної збірної і чемпіоном світу. Він мені довіряв. Ми давно разом писали історію успіху", - написав Кроос.

Кроос виступав за збірну Німеччини на протязі з 2010 року. У складі команди він виграв чемпіонат світу 2014 року.

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Публикация от Toni Kroos (@toni.kr8s)

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