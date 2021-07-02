Кроос завершив кар'єру у збірній Німеччини

Півзахисник Реала Тоні Кроос оголосив про завершення кар'єри в збірній Німеччини.

Про це розповів сам футболіст.

"Я провів 106 матчів за Німеччину. Ще одного не буде. Я дуже хотів би, щоб в результаті було 109 ігор, щоб в колекцію додався титул чемпіона Європи, я б все віддав заради цього.

Я давно прийняв рішення піти після Євро. Мені давно було зрозуміло, що я не поїду на чемпіонат світу 2022 року. Я хочу повністю зосередитися на цілях в Реалі в найближчі кілька років. Крім того, як чоловік і тато, я хотів би бути поруч зі своєю дружиною і трьома дітьми.

Для мене було великою честю так довго носити цю футболку. Я робив це з гордістю і пристрастю. Спасибі всім фанатам за підтримку, спасибі критикам за мотивацію.

Хочу сказати велике спасибі Йоахіму Леву. Він зробив мене гравцем національної збірної і чемпіоном світу. Він мені довіряв. Ми давно разом писали історію успіху", - написав Кроос.