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Кривбас підписав вихованця Шахтаря

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Клуб підписав дев'ятого новачка у це міжсезоння
Кривбас підписав вихованця Шахтаря
#Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

Криворізький Кривбас підписав 22-річного центрального захисника Івана Семеніхіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іван народився 28 вересня 1998 року у Ніжині Чернігівської області. Вихованець академії Шахтар Донецьк (з 2015 року), ХГВУФК-1 Харків (до 2015 року). Зріст - 189 см, вага - 78 кг. Останній клуб - Шахтар U-21, у якому був віцекапітаном.

Професійна кар’єра: Шахтар Донецьк U-19 (2015-2017, 2020-2021) - 39 матчів / 5 голів, Арсенал-Київ Київ U-19 (2016-2017) - 13/3, ФК Маріуполь U-21 (2017-2019) - 49/7. Семеніхін виступав за молодіжну збірну України U-21 (2019) - 4 матчі. Учасник Юнацької Ліги УЄФА у складі Шахтаря U-19.

Раніше Кривбас підписав воротаря Богдана Сарнавського, захисників Андрія Мостового, Івана Зотька; півзахисників Артема Щедрого, Міляна Говедаріцу, Артема Гордієнка, Микиту Татаркова, Дениса Васіна.

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