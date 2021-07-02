Суд Мадрида: УЄФА не має права виключати з Ліги чемпіонів Реал, Ювентус і Барселону

Суд вимагає скасувати всі дисциплінарні процеси щодо клубів Суперліги

Комерційний суд Мадрида прийняв рішення, що УЄФА не має права виключати зі своїх турнірів клуби-засновники Європейської Суперліги.

Про це повідомляє elconfidencial.com.

Суддя Мануель Руїс де Лара підкреслив, що в разі недотримання цього рішення стосовно УЄФА може бути розпочато розслідування за непокору.

Суд також зажадав скасувати всі дисциплінарні процеси по Реалу, Ювентусу і Барселоні, в тому числі санкції у вигляді відмови від 5% доходів від єврокубків і пожертвувань в розмірі 15 млн євро.

Минулого місяця Реал, Ювентус і Барселона отримали підтвердження від УЄФА, що не виключені з Ліги чемпіонів. Раніше УЄФА оголосив про штрафні санкції щодо 9 інших клубів-засновників Суперліги.