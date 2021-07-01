Зоря забила 22 голи у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Зоря на зборах у Туреччині декласувала місцевий клуб.
Луганська команда обіграла місцевий Макуспор з розгромним рахунком 22:0
Усього 20 різних футболістів Зорі відзначились у воротах суперника.
Контрольний матч
01 липня
Зоря - Макуспор 22:0 (10:0)
Голи: 1:0 - 5 Гладкий, 2:0 - 9 Шахаб – 2:0, 3:0 - 13 Хомченовський, 4:0 - 15 Жунінью, 5:0 - 19 Кабаєв, 6:0 - 22 Булеца, 7:0 - 35 Імереков, 8:0 - 39 Жунінью, 9:0 - 43 Вернидуб, 10:0 - 45 Фаворов, 11:0 - Хлань, 12:0 - 51 Громов, 13:0 - 55 Нагнойний, 14:0 - 58 Крістіан, 15:0 - 59 Руфаті (пен), 16:0 - 68 Назарина, 17:0 - 75 Алібеков (пен), 18:0 - 76 Ємець, 19:0 - 79 Казаков, 20:0 - 85 Аліференко, 21:0 - 86 Янаков, 22:0 - 88 Аліференко