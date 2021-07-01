Гельзін визначить майбутнє Олімпіка після відпустки

Доля Олімпіка залишається під питанням, оскільки президент Владислав Гельзін ще не прийняв рішення з приводу участі в УПЛ.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Олексій Антонов.

"Чи буде команда грати в УПЛ? Нічого не можу відповісти, тому що Владислав Гельзін на відпочинку. Він сказав, що прилетить з відпочинку і дасть відповідь.

У нас всі на місці, в тому числі Роман Санжар. Всі чекаємо відповідь президента клубу. Поки відповіді немає. Але у нас працюють всі служби, всі на місці", - сказав Антонов.