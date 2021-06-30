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Шведський захисник вибачився перед Бєсєдіним

Сьогодні 15:02 816 0
Шведський захисник вибачився перед Бєсєдіним

Джерело - Чемпiон.

Маркус Даніельссон розмовляв із українським форвардом Артемом Бєсєдіним, якому він завдав важкої травми коліна у матчі 1/8 фіналу Євро. 

Про це розповів сам захисник національної збірної Швеції.

"Я бачив повтор епізоду, і все виглядає зовсім погано. Його коліно зігнулося у зворотну сторону. Судді застосували ВАР і прийшли до висновку, що там була червона картка – ймовірно, так і є, навіть якщо у той момент мені це здавалося трохи несправедливим.

У мене не було наміру завдати йому болю. Я сказав йому це, і сподіваюся, він швидко одужає. Він не володіє англійською, капітан України перекладав – все виглядало так, що він прийняв мої вибачення. Безумовно, це не той фініш, якого я хотів на цьому Євро", - сказав Даніельссон.

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