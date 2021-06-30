Розпочали продаж квитків на матч Суперкубка між Шахтарем і Динамо

Джерело - Чемпiон.

Стартував продаж квитків на матч Суперкубка України 2021 між Шахтарем та Динамо.

Визначилось місце матчу за Суперкубок України

Поєдинок відбудеться 24 липня в Києві на НСК Олімпійський. Початок матчу – о 21:00.

Вболівальники ФК Шахтар будуть розміщуватися на південних трибунах, а вболівальники ФК Динамо – на північних трибунах ("бесарабські ворота").

Ціна залежатиме від сектору і стартуватиме від 150 гривень. Всі квитки будуть іменними. Глядачі зобов’язані мати з собою документи, які засвідчують особу.