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Навколо спорту

Верес зіграв спаринг з Волинню

Сьогодні 20:11 352 0
Матч завершився внічию
Верес зіграв спаринг з Волинню
#Верес, #Волинь

Джерело - Чемпіон.

Верес і Волинь зіграли контрольний матч в рамках підготовки до нового сезону.

Зустріч завершилася нічиєю з рахунком 0:0.

Контрольний матч

29 червня

Верес – Волинь  0:0

Верес (1 тайм): Кичак - Савошко, Гук, Мірошник, Нємчанінов, Є.Пасіч, Кучеров, Полюлях, Дахновський, Гайдучик, М.Шестаков.

Верес (2 тайм): Ющишин - Солдат, Махнєв, Гончаренко, Данилюк, Тимофієнко, Панасенко (Кльоц, 70), Петько, Г.Пасіч, Гегедош, Сергійчук.

Наступний спаринг Верес проведе 2 липня проти ФК Львів.

Нагадаємо, Верес отримає 100 мільйонів для реконструкції стадіону.

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