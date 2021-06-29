Зоря хоче підсилитись аргентинським захисником

Джерело - sport.ua.
Зоря найближчим часом може підсилити склад 22-річним центральним захисником з Аргентини Брайаном Сальварескі.
Про це повідомляє sport.ua.
Зоря зробила офіційну пропозицію Атлетіко Сарм'єнто, якому належить контракт захисника, про оренду футболіста з опцією викупу.
Луганчани готові заплатити Атлетіко Сарм'єнто 50 тис євро за 18 місяців оренди Сальварескі, а також прописати опцію викупу контракту захисника в розмірі 600 тисяч євро.
Сам Сальварескі не проти переїхати в Україну, однак чекає рішення керівництва Атлетіко Сарм'єнто, яке поки роздумує над пропозицією луганчан.
За оцінками Transfermarkt контракт Сальварескі коштує 450 тис євро.
Брайан Сальварескі є вихованцем Атлетіко Сарм'єнто. Провів 7 матчів і отримав 3 жовті картки в чемпіонаті Аргентини-2021.
Нагадаємо, Зоря підписала бразильського вінгера.