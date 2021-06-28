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Гальтьє очолив Ніццу

Вчора 23:59 168 0
Екстренер Сент-Етьєна та Лілля Крістоф Гальтьє став новим головним тренером Ніцци.
Гальтьє очолив Ніццу
#Ніцца, #Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Ніцца оголосила про призначення нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу

Команду Ліги 1 очолив 54-річний французький фахівець Крістоф Галтьє.

Галтьє очолив Ніццу після чотирьох сезонів біля керма Лілля. Сезон 2020/21 "доги" сенсаційно завершили з чемпіонським титулом Ліги 1. До цього Гальтьє 7,5 років тренував Сент-Етьєн і взяв із "зеленими" Кубок ліги 2012/13. У його персональній колекції 3 призи найкращому тренеру року в чемпіонаті Франції.

Ніцца минулий сезон у Лізі 1 завершила на 9-й сходинці. 

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