Екстренер Сент-Етьєна та Лілля Крістоф Гальтьє став новим головним тренером Ніцци.

Джерело - Чемпіон.

Ніцца оголосила про призначення нового головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу

Команду Ліги 1 очолив 54-річний французький фахівець Крістоф Галтьє.

Галтьє очолив Ніццу після чотирьох сезонів біля керма Лілля. Сезон 2020/21 "доги" сенсаційно завершили з чемпіонським титулом Ліги 1. До цього Гальтьє 7,5 років тренував Сент-Етьєн і взяв із "зеленими" Кубок ліги 2012/13. У його персональній колекції 3 призи найкращому тренеру року в чемпіонаті Франції.

Ніцца минулий сезон у Лізі 1 завершила на 9-й сходинці.