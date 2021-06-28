Козловський: Ціль Руху незмінна - не вилетіти з УПЛ

У наступному сезоні УПЛ львівський Рух буде залучати в матчах своїх молодих вихованців.

Про це заявив президент клубу Григорій Козловський.

"Мета незмінна - не вилетіти з УПЛ. Якщо ми завершимо сезон і у нас п'ять наших молодих вихованців гратимуть в основі, а можливо і шість або сім, то це взагалі буде ТОП-мрія. І неважливо, на якому місці ми будемо.

Ви ж в цьому році бачили, як ми важко входили в сезон, як важко йшли. Часу не було ні для селекції, ні для перебудови. Мабуть, більшу частину сезону ми були на останньому місці, хоча завершили красиво - на 10-му. Але ми заграли 12 дітей до 20 років. І це при тому, що пахло смаженим, але ми не відступали від своєї філософії.

Федик в цьому плані великий молодець. І малюнка гри ми не змінювали. З жодною командою ми не грали в автобус. Он з усіма суперниками ми грали в футбол. Наприклад, я говорив з Сітчінавою, який сказав: Петрович, ви нас так два матчі возили. Нас навіть так Шахтар не возив. З тим же Шахтарем і Динамо ми не грали від оборони. Ми грали у свій футбол. Думаю, в цьому році ми ще поп'ємо крові. І у нас буде дебют на дебюті.

У серпні плануємо відправити команду U-17 на турнір в Іспанію. Там будуть збірні Аргентини, Бразилії, Реал і Барселона. Ми однозначно їдемо туди грати. Туди на матчі приїжджають не менше 50 агентів з усього світу. Думаю, ми їх сильно здивуємо, тому що є що показати", - заявив Козловський.