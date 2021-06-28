Коваленко: Моя зарплата в Аталанті удвічі більша, ніж у Шахтарі

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко сам захотів залишити Шахтар.

Про це заявив сам футболіст.

"Знав, що Аталанта дивиться за мною. Розумів, що хочу себе спробувати. У мене не буде другого шансу, мені здається, якби я підписав з Шахтарем контракт. Я б шкодував потім, що не спробував себе в Європі.

Була ще Бенфіка. Але вони мене хотіли безплатно забрати. Я подумав, посидів, з Шаблієм теж переговорили, вирішив, що хочу в Аталанту.

Зарплата? Нормальна, на життя вистачає. Але більша, ніж в Шахтарі, вдвічі. Але я не найбільш високооплачуваний гравець Аталанти. Не питав, які у інших зарплати", - розповів Коваленко.