Джерело - Чемпіон.
Ворскла і СК Дніпро-1 провели контрольний поєдинок в рамках підготовки до нового сезону.
Контрольний поєдинок
26 червня
Ворскла - СК Дніпро-1 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Челядін, 2:0 - 64 Пуцлін, 3:0 - 85 Степанюк
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Ворскла і СК Дніпро-1 провели контрольний поєдинок в рамках підготовки до нового сезону.
Ворскла - СК Дніпро-1 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Челядін, 2:0 - 64 Пуцлін, 3:0 - 85 Степанюк