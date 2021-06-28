Підопічні Максимова святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

Ворскла і СК Дніпро-1 провели контрольний поєдинок в рамках підготовки до нового сезону.

Контрольний поєдинок

26 червня

Ворскла - СК Дніпро-1 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Челядін, 2:0 - 64 Пуцлін, 3:0 - 85 Степанюк