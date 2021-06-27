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У Росії під час матчу помер гравець

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У Росії під час матчу помер гравець

Джерело - sport24.

26 червня в матчі ЛФЛ (Любительська футбольна ліга) Південно-Західної ліги Москви помер гравець.

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Інформацію підтвердив президент ЛФЛ Дмитро Смірнов.

З футболістом сталося те ж саме, що і з півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном, проте врятувати його не вдалося. 

"Ми поки самі з'ясовуємо подробиці. Це сталося вчора ввечері. Сталося приблизно те ж саме, що було і з Еріксеном. Причому людина втратила свідомість на самому початку гри, тобто не було ні стиків, ні втоми, як такої. Плюс, гра була вечірня, тобто було вже прохолодно, не було спеки.

Причини смерті ми не знаємо. Ми досі не можемо з'ясувати хто це. Його не було в заявці, тобто це був підставний гравець, якщо можна так сказати. Це рідкісний випадок в нашій лізі. Зараз ми з'ясовуємо хто це. Начебто його друг запросив зіграти.

Першу необхідну допомогу він отримав від медиків, які перебувають на поле, поки їхав реанімобіль. Але саме в оснащену реанімацію він поїхав пізніше. Поки їхав реанімобіль, лікар екстреного виклику консультував медиків, які були на полі, телефоном. Повторюся, зараз ми з'ясовуємо всі подробиці ", - сказав Смірнов.

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