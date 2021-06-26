Анчелотті назвав фіналістів Євро-2020

У фіналі Євро-2020 зустрінуться Англія та Італія.

Так вважає головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Італія стала великим відкриттям турніру. Вона грає в атакувальний футбол, є перевірені люди в обороні та молодь, яка генерує креатив. Головні суперники? Іспанія, Німеччина, Франція розігріваються. Наївно думати, що вони не втрутяться в боротьбу. Також будьте обережні з Англією, у складі якої шість гравців з останнього фіналу Ліги чемпіонів.

Сітка може стати проблемою для Італії, яка зіграє з Бельгією або Португалією у чвертьфіналі, а потім з Францією у півфіналі. На другому боці шлях виглядає більш комфортним. І тому я впевнений, що Нідерланди фінішують у топ-4. Я раніше казав, що бачу Італію та Англію у фіналі. Поки що результати підтверджують мій прогноз. Сподіваюся, так все і станеться", – наводить слова Анчелотті AS.