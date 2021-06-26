Лідер Миная покинув клуб

Джерело - Чемпiон.
Хавбек Миная Анатолій Нурієв став ще одним гравцем, який покинув закарпатський клуб у поточне трансферне вікно.
Про це повідомив сам футболіст.
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"Це були чудові і дуже емоційні три роки. Хотів сказати величезне спасибі всім: президенту, тренерам, усім футболістам, з якими мені довелося грати, всьому персоналу. Особлива подяка вболівальникам, без вас футбол був би нецікавим. Дякую всім, хто вірив у мене і в нашу команду. Я радий, що був частиною цієї родини", – написав Нурієв на своїй сторінці у Facebook.
Варто відзначити, що саме Нурієв був найкращим бомбардиром Миная у минулому сезоні, відзначившись 10 голами та 1 асистом в 22 зустрічах УПЛ.