Лідер Миная покинув клуб

Хавбек Миная Анатолій Нурієв став ще одним гравцем, який покинув закарпатський клуб у поточне трансферне вікно.

Про це повідомив сам футболіст.

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"Це були чудові і дуже емоційні три роки. Хотів сказати величезне спасибі всім: президенту, тренерам, усім футболістам, з якими мені довелося грати, всьому персоналу. Особлива подяка вболівальникам, без вас футбол був би нецікавим. Дякую всім, хто вірив у мене і в нашу команду. Я радий, що був частиною цієї родини", – написав Нурієв на своїй сторінці у Facebook.