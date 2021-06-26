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Ліверпуль зробив запит щодо трансферу Мбаппе

Сьогодні 12:59 215 0
Форвард хоче перейти у Реал
Ліверпуль зробив запит щодо трансферу Мбаппе
#Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Реал є не єдиним претендентом на нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Marca.

Ліверпуль направив запит в ПСЖ, щоб дізнатися, чи можна придбати форварда цього літа.

У це трансферне вікно угода практично неможлива. Найбільш вірогідний варіант, при якому Мбаппе змінить клуб влітку 2022 року.

ПСЖ намагається переконати Кіліана залишитися і планує зробити кілька великих трансферів, щоб довести футболістові, що у клубу великі амбіції. Обговорюються варіанти із запрошенням Поля Погба, Серхіо Рамоса і Кріштіану Роналду.

За даними джерела, Мбаппе хоче перейти в Реал. Інші клуби його не цікавлять.

У минулому сезоні 22-річний форвард забив 27 голів і зробив 7 результативних передач в 31 матчі Ліги 1. 

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