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Монако готує трансфер гравця Баварії

Сьогодні 11:56 263 0
Голкіпер Баварії може перейти у Монако
#Монако

Джерело - isport.ua.

Голкіпер мюнхенської Баварії Александер Нюбель продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

24-річний німець близький до переходу в Монако.

Найближчим часом Нюбель пройде медичне обстеження, після якого підпише орендну угоду з монегасками. Голкіпер буде виступати за Монако до літа 2023 року, а потім повернеться в стан Баварії.

Нагадаємо, Нюбель перейшов в мюнхенську команду на правах вільного агента у 2020 році. У сезоні-2020/21 голкіпер провів чотири матчі і пропустив чотири голи.

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