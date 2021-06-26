Монако готує трансфер гравця Баварії

Джерело - isport.ua.
Голкіпер мюнхенської Баварії Александер Нюбель продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
24-річний німець близький до переходу в Монако.
Найближчим часом Нюбель пройде медичне обстеження, після якого підпише орендну угоду з монегасками. Голкіпер буде виступати за Монако до літа 2023 року, а потім повернеться в стан Баварії.
Нагадаємо, Нюбель перейшов в мюнхенську команду на правах вільного агента у 2020 році. У сезоні-2020/21 голкіпер провів чотири матчі і пропустив чотири голи.