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Верес підписав Сергія Шестакова

Сьогодні 16:26 304 0
У рівненському клубі гратимуть два брати
Верес підписав Сергія Шестакова
#Шестаков, #Верес

Джерело - ФК Верес.

Черговим літнім новачком рівненського Вереса став тридцятиоднорічний півзахисник Сергій Шестаков.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До народного клубу він приєднався на правах вільного агента, уклавши контракт строком на 1 рік (до завершення сезону 2021-2022).

Сергій Шестаков народився 12 квітня 1990 року у Ладижині Вінницької області. Зріст - 172 см. Вага - 70 кг. Півзахисник. Вихованець ладижинського Авангарду. Попередні клуби: СКАД-Ялпуг (Болград), Одеса, Нива (Тернопіль), УкрАгроКом (Головківка), Нафтовик-Укрнафта (Охтирка), Олімпік (Донецьк).

Відіграв 56 матчів у чемпіонаті УПЛ. З 2018 року виступав за угорський Дьошдьор (Мішкольц). Зіграв 84 матчі, забив 3 м'ячі. За підсумком сезону 2020-2021 Дьошдьор посів 11 позицію в елітному дивізіоні чемпіонату Угорщини і понизився у класі.

Сергій Шестаков - брат Михайла Шестакова, який вже виступає за рівненський Верес, а у минулому сезоні став найкращим бомбардиром команди.

Цього літа Верес також вже підписав контракти із новачками Артемом Кичаком, Євгеном Пасічем і Дмитром Кльоцом.

Нагадаємо, Верес отримає 100 мільйонів для реконструкції стадіону.

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