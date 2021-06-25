Чилі – Парагвай 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі групового етапу Кубка Америки збірна Чилі обіграла Парагвай.
Кубок Америки 2021
Група А, 24 червня
Чилі – Парагвай 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Самудіо, 0:2 – 58 Альмірон
Раніше, збірна Бразилії обіграла Колумбію.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі групового етапу Кубка Америки збірна Чилі обіграла Парагвай.
Чилі – Парагвай 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Самудіо, 0:2 – 58 Альмірон
Раніше, збірна Бразилії обіграла Колумбію.