 Чилі – Парагвай 0:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Чилі – Парагвай 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 10:59 286 0
Огляд матчу Чилі – Парагвай
Чилі – Парагвай 0:2. Огляд матчу
#Парагвай, #Чилі

Джерело - Чемпіон.

У матчі групового етапу Кубка Америки збірна Чилі обіграла Парагвай.

Кубок Америки 2021
Група А, 24 червня

Чилі – Парагвай 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Самудіо, 0:2 – 58 Альмірон

Раніше, збірна Бразилії обіграла Колумбію.

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