Віктор Коваленко може змінити клуб

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який не зміг переконати головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні у своїй здатності виграти конкуренцію за місце в основному складі, влітку, швидше за все, покине Бергамо.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

У послугах Коваленка зацікавлена ​​Болонья. Мова може зайти як про оренду хавбека на один сезон, так і про повноцінний трансфер, який дозволить Аталанті навіть заробити, оскільки в Італію Віктор перебирався з Шахтаря за півроку до закінчення контракту з "гірниками" всього за 600 тис євро.

Нагадаємо, Коваленко перейшов в Аталанту 1 лютого. У другій частині сезону-2020/21 українець зіграв лише три хвилини в одному поєдинку Серії А.