Джерело - sport.ua.
Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який не зміг переконати головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні у своїй здатності виграти конкуренцію за місце в основному складі, влітку, швидше за все, покине Бергамо.
Про це повідомляє Tutto Atalanta.
У послугах Коваленка зацікавлена Болонья. Мова може зайти як про оренду хавбека на один сезон, так і про повноцінний трансфер, який дозволить Аталанті навіть заробити, оскільки в Італію Віктор перебирався з Шахтаря за півроку до закінчення контракту з "гірниками" всього за 600 тис євро.
Нагадаємо, Коваленко перейшов в Аталанту 1 лютого. У другій частині сезону-2020/21 українець зіграв лише три хвилини в одному поєдинку Серії А.