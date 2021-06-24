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Карноза залишив Кривбас

Вчора 23:39 184 0
Після виходу у Першу лігу клуб активно оновлює склад
Карноза залишив Кривбас
#Карноза, #Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.

30-річний півзахисник Артур Карноза залишив криворізький Кривбас.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек приєднався до криворізької команди в січні. З того часу він провів 10 матчів за команду, в яких чотири рази асистував партнерам.

Раніше досвідчений хавбек також виступав за Минай, Чорноморець, Дніпро-1, Карпати, Севастополь та інші команди.

Після виходу в Першу лігу Кривбас активно оновлює склад.

Нагадаємо, Кривбас оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Микитою Татарковим.

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