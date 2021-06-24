Карноза залишив Кривбас

Джерело - ФК Кривбас.
30-річний півзахисник Артур Карноза залишив криворізький Кривбас.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хавбек приєднався до криворізької команди в січні. З того часу він провів 10 матчів за команду, в яких чотири рази асистував партнерам.
Раніше досвідчений хавбек також виступав за Минай, Чорноморець, Дніпро-1, Карпати, Севастополь та інші команди.
Після виходу в Першу лігу Кривбас активно оновлює склад.
Нагадаємо, Кривбас оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Микитою Татарковим.