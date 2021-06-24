СК Полтава у наступному сезоні буде грати у Другій лізі

Клуб отримав професіональний статус

24 червня відбулася чергова ХХІХ Конференція ПФЛ, на якій зокрема було розглянуто надання професіонального статусу колективам, серед яких і СК Полтава.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Містяни ще взимку подали всі необхідні документи, розгляд яких тривав до сьогодні. Так, клуб тестували за 5 головними критеріями: спортивним, інфраструктурним, кадрово-адміністративним, правовим та фінансовим.

Президент СК Полтава Сергій Іващенко був присутній на засіданні та отримав атестат з рук Анатолія Дем'яненка та Олега Протасова.

Друга ліга буде поділена на дві групи за територіальним принципом. СК Полтава виступатиме у групі Б.

Старт сезону у другій лізі запланований на 24 липня. Жеребкування календаря відбудеться 1 липня. Старт першого етапу Кубка України розпочнеться 4 серпня.