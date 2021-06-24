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Бензема перевершив досягнення Зідана у збірній Франції

Сьогодні 14:11 301 0
Карім Бензема встановив рекорд на Євро-2020
Бензема перевершив досягнення Зідана у збірній Франції
#Бензема, #Франція

Джерело - espreso.tv.

Карім Бензема став найстаршим футболістом збірної Франції, який зробив дубль у матчах чемпіонатів Європи та світу.

Про це повідомляє OptaJoe.

23 червня, в матчі 3-го туру Євро-2020 Бензема зробив дубль у ворота Португалії та допоміг Франції зіграти внічию 2:2. 

Актуально: Португалія - Франція 2:2. Огляд матчу

Таким чином, нападник став найстаршим гравцем, який забивав більше одного м'яча в матчах чемпіонатів світу та Європи за збірну Франції. Карім Бензема зробив дубль у віці 33 роки 186 днів. Він перевершив досягнення Зінедіна Зідана, який забив двічі у   31 рік та 356 днів у грі з Англією (2:1) на Євро-2004.

Бензема дебютував у збірній Франції в 2007 році, зіграв 86 матчів, забив 29 голів та віддав 19 результативних передач. 

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