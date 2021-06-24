Наполі зацікавилось захисником збірної України

Микола Матвієнко може змінити клуб

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко входить у сферу інтересів Наполі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Неаполітанці підшукують нового лівого захисника для команди, проте не мають наміру форсувати події, й підходять до питання дуже виважено.

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Пріоритетною кандидатурою для Наполі є Емерсон Палмері з Челсі, проте є ризик, що з цим футболістом не вдасться домовитися по зарплаті, оскільки він хоче отримувати не менше 4,5 млн євро за сезон, а в Неаполі йому готові платити не більше 3 мільйонів.

Серед альтернативних варіантів у Наполі є і Микола Матвієнко. Його головний плюс - універсалізм, оскільки українець здатний зіграти не тільки зліва в обороні, а й в центральній зоні.