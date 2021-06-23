Фіорентина підписала вінгера збірної Аргентини

Контракт розрахований на п'ять років

Фіорентина підписала контракт з вінгером Штутгарта і збірної Аргентини Ніколасом Гонсалесом.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт розрахований на п'ять років.

Сума трансферу не повідомляється, але, за інформацією різних ЗМІ, вона склала від 23 до 27 мільйонів євро.

У сезоні 2020/2021 23-річний Гонсалес провів 15 матчів у Бундеслізі і відзначився в них 6 голами і 2 асистами. Зараз гравець виступає на Копа Америка в складі збірної Аргентини.

Сама Фіорентина на цей час знаходиться без головного тренера після того, як клуб покинув Дженнаро Гаттузо.