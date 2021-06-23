Кривбас залишили два захисники

Кадрові зміни продовжуються у криворізькому клубі

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас залишили захисники Богдан Сокол і Андрій Дедяєв.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний Сокіл з перервою виступав за Кривбас з 2012 року. У минулому сезоні він зіграв в 14 матчах, відзначившись однієї результативною передачею.

26-річний Дедяєв приєднався до Кривбасу минулого року. У сезоні 2020/21 зіграв в 17 матчах, забив два м'ячі і віддав дві гольові передачі.

Вчора Кривбас також залишив нападник Віктор Берко, який забив 11 м'ячів в минулому сезоні.

Нагадаємо, Кривбас оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Микитою Татарковим.