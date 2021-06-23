 Кривбас залишили два захисники | Футбол | Champion.com.ua
Англія здолала Чехію, Хорватія переграла Шотландію на Євро-2020
Вчора 23:52 1281
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:24 376 1
Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:39 207
Завацька програла Грабер у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:24 198
Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:03 2238
Тренер Динамо очолив Чорноморець
Сьогодні 13:58 1521
Довбик: Збірна України перебуває в режимі очікування
Сьогодні 13:13 879
Збірна України може вийти до плей-оф Євро-2020: варіанти продовження виступів
Сьогодні 11:10 7541 5
Ястремська відреагувала на виправдання у допінговій справі
Сьогодні 10:13 1124
Помер легендарний гравець Динамо та Карпат
Сьогодні 09:29 4200
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Стопами Кличка і Шевченка. Усик змінив вид спорту
Стопами Кличка і Шевченка. Усик змінив вид спорту Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:14 401
Євро-2020. Португалія - Франція: як змінилися склади команд з фіналу Євро-2016
Євро-2020. Португалія - Франція: як змінилися склади команд з фіналу Євро-2016 Стас Лысак
Сьогодні 16:50 247
Син гравця збірної України жорстко розкритикував гру батька
Син гравця збірної України жорстко розкритикував гру батька Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:36 857
Міжнародний Олімпійський день. Перші тріумфи українців
Міжнародний Олімпійський день. Перші тріумфи українців Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:27 2134
Телеведучу на Євро-2020 запідозрили у відсутності білизни під час ефіру. ВІДЕОФАКТ
Телеведучу на Євро-2020 запідозрили у відсутності білизни під час ефіру. ВІДЕОФАКТ Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 2953
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 764
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1736
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6337 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 660
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:01 659
Прямі трансляції
Навколо спорту

Кривбас залишили два захисники

Сьогодні 19:10 94 0
Кадрові зміни продовжуються у криворізькому клубі
Кривбас залишили два захисники
#Кривбас, #Сокол

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас залишили захисники Богдан Сокол і Андрій Дедяєв.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний Сокіл з перервою виступав за Кривбас з 2012 року. У минулому сезоні він зіграв в 14 матчах, відзначившись однієї результативною передачею.

26-річний Дедяєв приєднався до Кривбасу минулого року. У сезоні 2020/21 зіграв в 17 матчах, забив два м'ячі і віддав дві гольові передачі.

Вчора Кривбас також залишив нападник Віктор Берко, який забив 11 м'ячів в минулому сезоні.

Нагадаємо, Кривбас оголосив про підписання контракту з атакувальним півзахисником Микитою Татарковим.

Коментарі ()