Дешам: Можемо вибити з боротьби Португалію

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оцінив майбутній матч групового раунду Євро-2020 проти національної команди Португалії.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Ми вже вийшли в плей-оф, і це якоюсь мірою заспокоює, що йде врозріз з нашими амбіціями.

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Те, що ми можемо вибити з боротьби Португалію, не додає нам мотивації. Наше завдання - домогтися якомога більш гарного результату. Це дозволить нам вище фінішувати в групі і, як наслідок, отримати більш зручного суперника в 1/8 фіналу", - сказав Дешам.