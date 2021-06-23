Ексгравець Шахтаря перейшов у Крузейро

Колишній атакувальний півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем перейшов в клуб бразильської Серії В Крузейро.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Трансфер відбувся на правах вільного агента, оскільки контракт 29-річного футболіста з Форталезою закінчився днями.

Угода Нема з Крузейро розрахована до 31 грудня нинішнього року.

Крузейро нині займає 17-е місце в Серії В, хоча завданням команди на сезон є повернення в Серію А.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем був на контракті у Шахтарі з липня 2013 року по серпень 2020 року, після чого покинув донецький клуб на правах вільного агента, хоча раніше його трансфер обійшовся "гірникам" в 9 мільйонів євро.